Москва, 29 июня, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Отзывы лицензий у кредитных организаций, которые происходят сейчас, являются логичным продолжением проводимой ЦБ системной работы по стабилизации в банковской сфере. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 29 июня директор инвестиционного департамента QBF Дмитрий Кипа, комментируя отзыв Банком России лицензий у двух московских банков — «Приско капитал банка» и «Интеркредита».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

При этом эксперт отмечает, что ЦБ всегда старается прибегать к санации банка, когда это возможно. «Регулятор уже ведет активную работу для того, чтобы сделать механизм санации более понятным и прозрачным для всех участников рынка. Требования предъявляются достаточно жесткие (наличие собственного капитала в размере не менее 10% от обязательств, подтверждение безубыточности в течение года и наличие недвижимого имущества на сумму не менее 500 млн рублей), но при этом многие игроки могут более внимательно изучать появляющиеся возможности», — отметил он.

Снижение темпов отзыва лицензий происходит «уже сейчас», полагает Кипа. «Мы видим, что активность регулятора в этом направлении значительно снизилась, поскольку банковская система в значительной степени стабилизировалась. Те отзывы, которые мы видим сейчас, это логичное продолжение той системной работы, которая проводится ЦБ, и речь идет о совсем небольших кредитных организациях», — говорит эксперт.

Вопрос страхования счетов малого бизнеса крайне актуален, но вряд ли стоит ожидать каких-то практических сдвигов в этом направлении в ближайшее время, подчеркивает Кипа. «У АСВ много работы по компенсациям физическим лицам. Но в перспективе 2−3 лет не исключено, что могут появиться определенные гарантии и для счетов малого бизнеса», — пояснил он.

ЦБ 29 июня отозвал лицензии на осуществление банковских операций сразу у двух столичных банков — «Приско капитал банка» и банка «Интеркредит», сообщает пресс-служба регулятора. В обеих кредитных организациях введена временная администрация. Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев заявил, что его ведомство принципиально не возражает против включения счетов малых предприятий в систему страхования вкладов, однако до принятия подобной нормы необходимо решить «ряд проблем».