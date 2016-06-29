Москва, 29 июня, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Совфед создает рабочую группу по доработке норм, предусматривающих наказание за побои. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня, такое предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко было поддержано большинством сенаторов. Сенаторы могут представить свои инициативы к осени.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Матвиенко предложила сенаторам, возмущенным законом, направленным на становление ювенальной юстиции, «создать рабочую группу, отдельно поработать над статьей, снять тревоги и опасения, которые высказывают сенаторы».

«У нас есть все возможности внести уточнения, коррективы в части, которая вызывает тревогу», — заверила она.

«Надо было на стадии проработки более публично вести работу, разъяснять. Наверное, не хватило информированности и сопоставления точек зрения», — отметила спикер Совфеда.

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Совфед принял закон, согласно которому такое преступление, как «Побои», предлагается наказывать по КоАП. При этом уголовная ответственность сохраняется, если преступление совершено в отношении близких лиц (родителей, детей, супругов, братьев и сестер, бабушек и дедушек, внуков, опекунов и попечителей, свойственников или лиц, ведущих с виновным общее хозяйство), а равно из хулиганских побуждений либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Эти нормы вызвали огромный резонанс и протесты в обществе.