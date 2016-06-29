Москва, 29 июня, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон, предполагающий выведение из категории уголовных преступлений ряда деяний и перевод их в состав административных правонарушений, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Насилие в семье

В первой редакции Верховный суд предлагал просто побои, не представляющие угрозу здоровью, оставить в категории административных правонарушений. Уголовный состав преступления сохранился для побоев из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Позже был расширен круг тех лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за побои. Новая редакция статьи 116 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за побои в случае их совершения «в отношении близких лиц» — это близкие родственники, люди, ведущие общее хозяйство. То есть уголовная ответственность предусматривается сейчас за побои в отношении определенной социальной группы — семьи.

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьей 116 УК РФ, переведены из категории уголовных дел частного обвинения в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением обвиняемого с потерпевшим не подлежат. Учитывая новую редакцию статьи 116 УК РФ, содержащую квалифицирующий признак «в отношении близких лиц», в суды будут попадать уголовные дела о побоях в отношении близких лиц, которые уже давно примирились, отметила ранее сенатор Елена Мизулина.

Очевидно, что последуют изменения в УК и КоАП. «Изменения вносятся фрагментарно и лоскутно», — отмечает сенатор Вячеслав Мархаев. Он напомнил, что при обсуждении закона в Госдуме три оппозиционные фракции голосовали против проекта закона.

«Это чистой воды закон ювенальной юстиции», — считает сенатор Антон Беляков. «Мы не можем установить разные наказания за те же деяния. В этом корень ювенальной юстиции. Закон вызвал широчайшее негодование у педагогов, у родителей», — возмущен он.

Кроме того, законом меняется формулировка ст. 157 УК, которая сейчас предусматривает уголовную ответственность за злостное (то есть после сделанного судебным приставом-исполнителем предупреждения) уклонение от уплаты по решению суда алиментов на содержание детей либо нетрудоспособных родителей. Предлагается уголовную ответственность за неуплату алиментов применять только к тем лицам, которые совершили это деяние неоднократно, то есть ранее были подвергнуты за него административному наказанию.

Закон декриминализирует большое количество экономических составов, отметил глава комитета Совфеда Андрей Клишас. «Семья должна быть самым безопасным местом. В этом случае она может быть основной для традиционных ценностей, за которые мы выступаем в этом зале», — обратился он к коллегам.

В завершение дискуссии спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что закон ждет бизнес. «Законом вводится ряд статей по декриминализации, статей, которые облегчают жизнь бизнесу», — сказала она.

Отметим, что законом в том числе от уголовной ответственности предлагается освобождать впервые совершивших экономическое правонарушение. При этом расширяется список преступлений, которые будут декриминализованы. В него включены внесение заведомо ложных сведений в земельную документацию, образование картеля, злоупотребление при эмиссии ценных бумаг и незаконный оборот драгоценных металлов, совершенные группой лиц, а также другие правонарушения. Вместо лишения свободы предусматривается наказание в виде штрафа в двукратном размере от суммы причиненного ущерба или дохода, полученного преступным путем. Сейчас законом предусмотрены штрафы в пятикратном размере.

Предлагается дополнить статью 159 УК РФ («Мошенничество») пятой частью — мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. За преступление предлагается наказание от штрафа в размере до 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.