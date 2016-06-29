Вашингтон, 29 июня, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Toyota Camry признана самой локализованной моделью американского рынка в 2016 году, так как большинство её запчастей и агрегатов производится в США, сообщает портал cars.com.

CEFICEFI Toyota Camry

Автомобильный каталог моделей и запчастей cars.com ежегодно проводит подобные исследования и Toyota Camry лидирует по его итогам второй год подряд. В рейтинг включаются только автомобили, процент локализации производства которых в США находится на уровне не ниже 75%.

Стоит отметить, что этим требованиям соответствовали только восемь автомобилей из всего представленного на авторынке США ассортимента.

Сообщается, что локализация производства автомобилей в США снижается и все больше запчастей, узлов и агрегатов привозят готовыми из других стран. Так, в 2010 году в США было собрано около восьми млн автомобилей и процент их локализации составил около 30%. К 2015 году автомобилей в США произвели уже 12 миллионов, но местных деталей и узлов осталось только 7%.

Напомним, Toyota Camry является самым популярным среднеразмерным автомобилем в мире. В России эта модель не менее популярна. С момента её появления на нашем авторынке в 2002 году, российские покупатели приобрели более 300 тыс. единиц данной модели.