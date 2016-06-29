Кишинёв, 29 июня, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Прорумынские партии Молдавии 28 июня — в 76-ю годовщину освобождения Бессарабии от румынской оккупации — провели ряд «траурных мероприятий», потребовав «денонсации» утратившего силу еще в 1941 году Пакта Молотова — Риббентропа и присоединения Молдавии к Румынии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, румыноунионисты назвали 28 июня 1940 года «самым темным днем в румынской истории».

Aurelian Sandulescu Молдавский флаг

Представители входящей в правящую коалицию Либеральной партии возложили цветы к камню «в память жертв советской оккупации и тоталитарного коммунистического режима» на центральной площади Кишинева. По словам лидера либералов Михая Гимпу, Молдавия за 25 лет независимости «не может выйти из грязи, в которую нас завели советские оккупанты». Гимпу заявил, что следствием «советской оккупации» Бессарабии стали «коллективизация, денационализация и депортации». «Смерть пришла на эту землю», — добавил политик и призвал молдаван «снова стать великой нацией вместе с Румынией».

Справка ИА REGNUM:

В период румынской оккупации 1918−1940 гг. в Бессарабии румынскими властями были расстреляны десятки тысяч местных жителей, выступавших против оккупации, около 200 тысяч человек умерли от голода, в целом уровень смертности возрос в 3−4 раза, более 200 тыс — подвержены пыткам и избиениям, из них более 22 тыс. человек скончались. В период повторной румыно-фашистской оккупации в 1941—1944 гг., когда Румыния была союзницей Гитлера в ходе нападения на СССР, на оккупированных Румынией территориях Молдавии, Приднестровья и Украины румынскими фашистами было уничтожено, по разным данным, от 380.000 до 600.000 евреев. Десятки тысяч человек были арестованы по политическим обвинениям, многие из которых не дожили до освобождения.

Министр просвещения Молдавии от Либеральной партии Корина Фусу заявила, что «последствия пакта, подписанного между двумя тиранами, ощущаются до сих пор: русские войска все еще находятся на нашей территории».

Справка ИА REGNUM:

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон». Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

Другая румыноунионистская сила — партия «Правые» призвала руководство страны официально провозгласить 28 июня «днем памяти жертв коммунистического режима в результате организованного геноцида, депортаций и голода». «Правые» также потребовали «денонсировать» пакт Молотова — Риббентропа и создать Институт по расследованию преступлений коммунизма с целью проведения «публичного процесса по коммунистическим преступлениям».

Румынонионистская организация «Честь, достоинство и родина» в свою очередь провела митинг у памятника молдавскому господарю Стефану Великому в центре Кишинева. Они заявили, что Молдавия — «румынское государство», и она должна «вернуться» в состав Румынии.

К румыноунионистскому хору неожиданно присоединился лидер Народной европейской партии Молдавии, экс-премьер Юрий Лянкэ, рассказавший о «кошмаре советской оккупации», «ужасах депортаций, голода и угнетения национального духа». «Сегодня, 76 лет спустя, мы как никогда нуждаемся в сплоченности и солидарности, чтобы преодолеть ужасы прошлого. Нужно извлечь уроки из истории и не позволять, чтобы демагогия и популизм держали нас заложниками неопределенности и отсутствия будущего», — заявил Лянкэ.

В свою очередь лидер оппозиционной «Нашей партии», мэр русскоязычного города Бельцы Ренато Усатый отметил, что 28 июня — одна из тех дат, которые вызывают самые ожесточенные споры в молдавском обществе. «Но большинство считает, и небезосновательно, что в 1940 году начался лучший период в истории этой земли, а уже к 1970-му её не называли иначе как «солнечной, цветущей Молдавией», — отметил он.

«Это же мнение разделяю и я, человек, родившийся в СССР. Но не обращать внимание на тех, кто думают иначе, невозможно и неправильно. В том числе потому, что тогда мы уподобимся политикам либерального толка, которые уверены, что 76 лет назад произошла оккупация, а все, кто с этим не согласен, — враги. Пора прекращать эти споры. Первое и главное, что мы все должны понимать: Молдова — это независимое государство и наша судьба только в наших руках. Никто вместо нас не даст по рукам коррумпированным судьям, не освободит захваченные государственные институты, не построит новые производства и дороги, не уберет мусор с наших улиц», — продолжил Усатый.

Он отметил, что для румыноунионистов эта дата — повод заявить, что Молдавия «должна снова быть с Румынией». «Причем, если так называемые либералы искренни в своём убеждении, то для ключевых фигур властвующего клана — это всего лишь возможность и дальше разделять общество, отвлекать людей от насущных проблем, безнаказанно воровать», — заявил Усатый.

Задача оппозиции, по его мнению, — «объединить общество, создать в Молдове настоящую гражданскую нацию, сознающую ответственность за будущее страны и влияющую на решения «слуг народа». «Поэтому я говорю: относитесь к событиям 1940 года как хотите. Если при этом вы за то, чтобы Молдова развивалась как независимое государство, то я с вами», — подвел итог Ренато Усатый.

Справка ИА REGNUM:

В декабре 1917 года территория Бессарабии, с 1812 года входившей в состав Российской империи, была оккупирована Румынией. При этом румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР. Однако уже через год, в 1941-м, Румыния вновь оккупировала эти и другие территории СССР, которые были окончательно освобождены Красной армией в 1944 году. До оккупации 1917 года Бессарабия никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года.