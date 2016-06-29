Москва, 29 июня, 2016, 12:41 — ИА Регнум. В 2016 году посещаемость российских особо охраняемых природных территориях (ООПТ) прогнозируется на уровне 8,8 млн человек. Общее число посетителей достигло в 2014 году 8 млн человек, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 47%, сообщили в Минприроды РФ.

Клод Моне. Сад. Парк

По словам главы Минприроды Сергея Донского, в настоящее время в России существует огромный потенциал для развития внутреннего туризма за счет посещения федеральных ООПТ. Оно может стать адекватной альтернативой отдыху за рубежом.

За последние 5 лет в заповедниках и национальных парках созданы новые и модернизированы существующие музеи, обустроены экскурсионные экологические тропы и туристские маршруты, смотровые площадки, созданы объекты инфраструктуры для размещения посетителей, обновлен парк наземного и водного транспорта. Получил дополнительное развитие морской круизный туризм в российском секторе Арктики и на Дальнем Востоке.

Кроме того, ряд федеральных учреждений получил свидетельства Ростуризма о внесении сведений о них как о туроператорах в Единый федеральный реестр туроператоров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, основу системы особо охраняемых природных территорий составляют 103 государственных природных заповедника, 50 национальных парков и 61 государственный природный заказник, которые вместе занимают 2,8% общей площади территории Российской Федерации. До конца 2020 года запланировано создать еще 9 заповедников, 12 национальных парков и 2 федеральных заказника.