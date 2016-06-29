Донецк, 29 июня, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Руководство ДНР приняло решение погасить задолженность по зарплатам перед железнодорожниками, работающими на территории республики. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 28 июня заявил и.о. первого заместителя министра транспорта ДНР Владимир Сергиенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Клод Моне. Вокзал. 1877

Сергиенко напомнил, что ранее руководство украинской «Укрзализныци» прекратило платить зарплаты своим сотрудникам в подконтрольном ДНР г. Ясиноватая.

«В ходе переговоров, которые ведутся по вопросам погашения этих долгов и дальнейшего осуществления грузоперевозок между представителями ДНР, украинской стороной и грузоотправителями, стало понятно, что украинская сторона всячески затягивает переговорный процесс. В этих условиях руководство ДНР принимает меры к тому, чтобы снять социальную напряженность среди железнодорожников республики, решить проблему выплаты им долгов по зарплате. Вопрос находится под непосредственным контролем главы ДНР Александра Захарченко. Совместно с Министерством финансов ДНР нами были проработаны различные варианты, сделаны расчеты, и первые выплаты задолженностей начнутся уже в июле. А вообще, перед нами обозначена цель — произвести все эти выплаты до Дня железнодорожника», — рассказал Сергиенко.

По его словам, сотрудники в ближайшее время могут быть официально переведены в штат государственного предприятия «Донецкая железная дорога».

Напомним, что в конце мая работники железной дороги, работающие на территории ДНР, полностью заблокировали движение грузовых составов на Украину — до тех пор, пока украинская сторона не погасит перед коллективом задолженность по зарплате. Было заявлено, что «Укрзализныця» с февраля 2016 года задолжало Донецкой железной дороге более 400 млн гривен за поставки промышленных грузов, которые происходили бесперебойно.

Ранее «Укрзализныця» утвердила дорожную карту организации хозяйственной деятельности филиала «Донецкая железная дорога», которую будет реализовывать совместно с СБУ и «Антитеррористическим центром». В частности, должен быть проведен аудит имущества, которое находится на неподконтрольной Украине территории и налажено централизованное управление перевозками. Проведение аудита было согласовано с ОБСЕ.