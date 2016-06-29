Москва, 29 июня, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Центробанк РФ с 29 июня отозвал лицензии у двух московских кредитно-финансовых организаций — «Интеркредит» и «Приско капитал банк». Об этом говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Так, банк «Интеркредит» своевременно не исполнял обязательства перед кредиторами из-за потери ликвидности. Кроме того, кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о представлении в Банк России достоверной отчетности, отражающей её реальное финансовое положение.

В свою очередь, «Приско капитал банк» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением финансовых средств в низкокачественные активы, вследствие чего полностью утратил капитал. При этом кредитная организация не исполняла требования Банка России в части запретов на осуществление отдельных операций, направленных на защиту интересов вкладчиков банка.

В обоих кредитных организациях назначена временная администрация.

Отметим, что банк «Интеркредит» на 1 июня 2016 г. занимал 463-е место в банковской системе России, «Приско капитал банк» — 354-е.

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