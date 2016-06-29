Стамбул, Турция, 29 июня, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Взрывы и перестрелка произошли во вторник поздно вечером, 28 июня, в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Об этом, как передает ВВС, сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг. По его словам, за кровавой акцией стоят трое террористов-смертников, которые сначала открыли огонь из автоматов, а затем подорвали себя.

votpusk.ru Аэропорт Стамбула

По предварительным данным, в результате нападения погибли 36 человек, еще около 90 получили ранения.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже осудил действия боевиков и призвал международное сообщество усилить борьбу с терроризмом.

«Это нападение в священный месяц Рамадан еще раз показывает, что терроризм наносит удар без оглядки на веру и ценности, — сказал Эрдоган. — Надеюсь, что теракт в Стамбуле станет поворотной точкой для общей борьбы с терроризмом с участием всех стран мира».

Отметим, что пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.

Читайте также: СМИ: в результате двойного теракта в аэропорту Стамбула погибли 10 человек