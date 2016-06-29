Проливные дожди вызвали перебои в железнодорожном сообщении в Китае

Пекин, 29 июня, 2016, 07:00 — ИА Регнум. Министерство путей сообщения КНР сообщило, что в результате частичного подтопления железнодорожного полотна, связывающего юго-западные провинции Сычуань и Гуйчжоу, полностью нарушено железнодорожное сообщение по ряду направлений.

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«В настоящий момент в ловушке оказались около 50 пассажирских поездов. Решается вопрос об эвакуации пассажиров и их транспортировке на автобусах», — сообщается в опубликованном заявлении.

Поезда, следующие из Пекина, Шанхая, Сиани, Куньмина, Гуанчжоу и Шэньчжэня, вынуждены обходить затопленные участки железной дороги по дублирующим веткам, что значительно увеличивает время следования, пишет «Наньцзао жибао».

Сошедший оползень заблокировал железнодорожные пути, соединяющие Чэнду и Чунцин. Движение поездов по этой ветке будет восстановлено не ранее вечера 30 июня.