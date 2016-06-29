Москва, 29 июня, 2016, 03:51 — ИА Регнум. Цена на российский газ для Украины в третьем квартале будет определена по формуле, предусмотренной действующим контрактом, с учётом цен на нефтепродукты. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

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Глава Минэнерго напомнил, что при определении цены учитывается стоимость нефтепродуктов за период в несколько кварталов. По его словам, соответствующие расчёты будут проведены в конце июня.

«По предварительной оценке, это будут абсолютно конкурентоспособные цены, не выше рыночных», — сказал Новак, подчеркнув, что никаких скидок на газ для Украины, таким образом, «не потребуется».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в июне Александр Новак сообщал, что цена на газ для Украины во втором квартале составляет $177 за тысячу кубометров. По его мнению, такая цена для Киева «абсолютно комфортна и без скидок» и в полной мере соответствует рыночной ситуации.

Позднее директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что такая цена не является низкой по рынку и не устраивает украинскую сторону. «С поправкой на калорийность это означает, что цена в актах будет $182−183», — сказал Витренко.

«Вчера на немецком рынке (хаб NCG) цена на июль, например, была ниже $173. Поэтому мы в таких условиях газ у «Газпрома» покупать вообще не будем», — отметил Витренко.