СМИ: среди пострадавших при теракте в Турции есть российские граждане
Москва, 29 июня, 2016, 02:51 — ИА Регнум. Среди пострадавших в результате взрывов в аэропорту Ататюрка в Стамбуле есть российские граждане. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на свои источники.
Как отмечает издание, на данный момент известно как минимум об одном гражданине России, который был доставлен в местную больницу.
Как передавало ИА REGNUM, вечером 28 июня в аэропорту Стамбула подорвали себя два смертника. Чуть позднее появилась информация, что третий взрыв прогремел возле входа на станцию метро «Аэропорт».
Министр юстиции Турции сообщил, что в результате теракта погиб 31 человек, ещё 147 получили ранения. По информации Associated Press, число жертв возросло уже до 50 человек.
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