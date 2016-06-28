Москва, 29 июня, 2016, 02:51 — ИА Регнум. Среди пострадавших в результате взрывов в аэропорту Ататюрка в Стамбуле есть российские граждане. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на свои источники.

Аэропорт

Как отмечает издание, на данный момент известно как минимум об одном гражданине России, который был доставлен в местную больницу.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 28 июня в аэропорту Стамбула подорвали себя два смертника. Чуть позднее появилась информация, что третий взрыв прогремел возле входа на станцию метро «Аэропорт».

Министр юстиции Турции сообщил, что в результате теракта погиб 31 человек, ещё 147 получили ранения. По информации Associated Press, число жертв возросло уже до 50 человек.

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