Тирасполь, 29 июня, 2016, 01:35 — ИА Регнум. Президент Приднестровья Евгений Шевчук подписал закон о введении уголовной ответственности за отрицание положительной роли миротворческой миссии Российской Федерации в ПМР. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе президента ПМР, закон о внесении дополнений в Уголовный кодекс Приднестровья вступит в силу 11 июля.

topwar.ru Российские миротворцы в Приднестровской Молдавской Республике

Под действие новой статьи УК подпадают «публичные действия или высказывания, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе глобальной сети Интернет, выражающие явное неуважение к миротворческой миссии Российской Федерации». Наказываться в уголовном порядке также будет «искажение положительной роли миротворческой миссии Российской Федерации либо умаление заслуг Российской Федерации в поддержании мира, безопасности и стабильности» в регионе».

За данные действия предусмотрено наказание в виде штрафа до 1000 расчетных уровней минимальной заработной платы (около $850) либо лишением свободы на срок до трех лет. Те же действия, совершенные должностным лицом либо «группой лиц по предварительному сговору» будут наказываться штрафом до 1500 РУМЗП (около $1280) либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ИА REGNUM напоминает, что за вывод российских миротворцев из Приднестровья выступает Молдавия. Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.