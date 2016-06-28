Москва, 29 июня, 2016, 00:43 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы введён усиленный режим безопасности после серии взрывов в аэропорту Ататюрка в Стамбуле. На входе в терминалы введён 100-процентный досмотр для всех без исключения лиц, сообщает Life.

Зал ожидания

Отмечается, что пассажиры проходят сплошной досмотр с применением специального оборудования. Проверяют также багаж и документы прилетевших в столицу граждан. Представители воздушных гаваней рекомендуют пассажирам заблаговременно приезжать в аэропорты из-за усиления мер безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, жертвами серии взрывов, произошедших вечером 28 июня в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, стали не менее 28 человек, ещё около 60 получили ранения.

В Генеральном консульстве России в Стамбуле сообщили, что, по предварительным данным, граждан РФ среди погибших нет.