Стамбул, Турция, 28 июня, 2016, 23:59 — ИА Регнум. По неподтвержденным данным, в Стамбуле прогремел третий взрыв. Первые два произошли в здании Международного аэропорта имени Ататюрка. Турецкие СМИ со ссылкой на министра юстиции Турции Бекира Боздага сообщают, что третий взрыв прогремел возле входа на станцию метро «Аэропорт».

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

«Это неточные данные. Но поступают сведения о еще одном взрыве возле входа станции метро «Аэропорт», — сказал Боздаг.

Напомним, ранее сегодня в аэропорту имени Ататюрка подорвали себя два смертника. Затем неизвестный мужчина на автостоянке открыл огонь из автомата Калашникова по выбегающим из здания аэровокзала пассажирам.

По предварительным данным погибли 10 человек, около 60 получили ранения.

Власти немедленно закрыли стамбульский аэропорт. В небе над городам сложилась сложная авиационная обстановка, так как множество пассажирских самолетов вынуждены кружить над аэропортом. Их перенаправляют в другие воздушные гавани.

Информация о российских гражданах, которые могли пострадать в результате терактов не поступала.