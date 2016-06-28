Лондон, 28 июня, 2016, 23:19 — ИА Регнум. Аналитический центр OSTKRAFT опубликовал обзор западных СМИ об итогах референдума в Великобритании о выходе из ЕС (Brexit). Он обращает внимание на существенные обстоятельства:

sportprimorye.ru Планирование

27 июня Британия решила ускорить возможную дату выхода из Европейского союза, перенеся выбор нового премьер-министра на месяц вперед. Это может удовлетворить европейские требования о более быстром выходе из ЕС. Но Британия вряд ли готова к началу переговоров о выходе: ее политика погрузилась в хаос, а ее валюту лихорадит. Выбор нового премьер-министра, вероятно, будет сопровождаться досрочными выборами (почти на четыре года раньше следующих запланированных выборов).

Ведущий защитник Brexit Борис Джонсон, бывший мэр Лондона, считается фаворитом от консерваторов, но он мало говорил о своем плане для страны после Brexit. Джонсон только дал интервью для обзора в Daily Telegraph о том, что Британия сможет резко ограничить иммиграцию, которая была основной проблемой для избирателей. Джонсон также заявил, что он не торопит Англию начинать переговоры по выходу из блока, несмотря на собственную агитацию в течение нескольких месяцев, когда он в красках изображал тиранию брюссельской бюрократии, которая попирает британскую демократию.

«Значение Великобритании в качестве союзника США неуклонно снижается», — пишет The Washington Post. «Результат последней и наиболее фатальной оплошности Кэмерона — содействие ненужному референдуму по вопросу о членстве Великобритании в Европейском союзе — послужит логическим ускорением существующего тренда в отношениях с США, а не резким сдвигом. Как к этому уже привыкла администрация Обамы, США остается рассчитывать только на Германию».