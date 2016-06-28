Вашингтон, 28 июня, 2016, 22:17 — ИА Регнум. Министерство обороны США цинично обвиняет российский сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» в «небезопасных и непрофессиональных» операциях рядом с двумя кораблями ВМС США в Средиземном море. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает агенство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

U.S. Naval Forces Europe-Africa Американский эсминец Gravely

Напомним, ранее сегодня министерство обороны России обвинило экипаж американского эсминца Gravely, оснащенного управляемым ракетным вооружением, в опасном сближении с российским сторожевым кораблем «Ярослав Мудрый» в Восточном Средиземноморье 17 июня.

Минобороны РФ опубликовало видеозапись, как американский эсминец опасно сближается с российским сторожевиком и пересекает его курс на недопустимо близкой дистанции. При этом «Ярослав Мудрый» следовал постоянным курсом и скоростью и не совершал каких-либо опасных маневров по отношению к американскому кораблю.

Российское военное ведомство указало Пентагону, что экипаж эсминца Gravely нарушил Международные правила предупреждения столкновения судов и российско-американское межправительственное соглашение 1972 года «О предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним».

Но Пентагон цинично заявляет, что это российский сторожевик якобы осуществлял «небезопасные и непрофессиональные» операции рядом с двумя американскими боевыми кораблями. Никаких доказательств американское военное ведомство, конечно же, не приводит.