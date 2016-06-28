Санкт-Петербург, 28 июня, 2016, 22:19 — ИА Регнум. Либерально-демократическая партия России определила своих кандидатов на предстоящих выборах Госдумы, в том числе по спискам и округам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Флаги ЛДПР

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, бывший член Центральной избирательной комиссии Олег Лавров возглавил региональную группу по Санкт-Петербургу, а координатор петербургского отделения партии Олег Капитанов занял вторую строчку.

В Петербурге в одномандатном округе №211 будет баллотироваться депутат МО «Оккервиль» Сергей Кочанжи, который был избран в муниципалитет от «Единой России». В округе №212 выставляется акционер крупной компании Fourt Group Борис Пайкин, в округе №213 — замглавы Жилищной инспекции Петербурга Егор Тратников. Округ №214 отдали Олегу Капитанову, округ №215 — Олегу Лаврову. В округе №216 ЛДПР выдвинет депутата муниципалитета «Васильевский» Анну Замараеву, в округе №217 — депутата городского Законодательного собрания Сергея Антипова, в округе №218 — депутата МО «Княжево» Илью Рубцова.

В Ленинградской области бывший депутат Госдумы и нынешний координатор областного отделения партии Андрей Лебедев пойдет одномандатником по Всеволожскому округу №111, в Кингисеппском округе №112 конкуренцию единороссу Сергею Нарышкину попытается составить депутат ЗакСа Ленобласти Вячеслав Дюбков, в Волховском округе №113 баллотируется его коллега по областному парламенту Алексей Пониматкин.

Кроме того, ЛДПР решила выставить по спискам в Ленобласти сразу три региональные группы — по количеству одномандатных округов. Всеволожскую группу возглавил Лебедев, вторую строчку занял действующий депутат Госдумы Александр Смирнов. В кингисеппском списке первое место отвели Дюбкову, второе — координатору Гатчинского районного отделения партии Сергею Воскресенскому. В группе по Волховскому округу выступят Пониматкин и координатор Тихвинского районного отделения Андрей Шаршов.

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Напомним, общефедеральную десятку ЛДПР на выборах в Госдуму возглавил лидер партии Владимир Жириновский. Туда также попали еще девять действующих депутатов нижней палаты: Игорь Лебедев, Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Михаил Дегтярев, Александр Курдюмов, Дмитрий Свищев, Сергей Каргинов и Василий Тарасюк.