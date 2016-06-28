Тегеран, 28 июня, 2016, 21:45 — ИА Регнум. Министр транспорта Турции Ахмет Арслан сообщил о подписании контракта между Ираном и Турцией. Согласно договоренностям, Анкара будет расплачиваться за иранскую нефть железнодорожными рельсами, передает близкое к Корпусу стражей исламской революции агентство Tasnim News.

Бартер

Это заявление турецкий министр сделал в черноморской провинции Турции Карабюк, которая является промышленным центром по производству железнодорожных рельсов. «Карабюк — один из старейших промышленных центров Турции. Сегодня он стал важным производителем поездов и железнодорожного полотна. Недавно мы заключили с Ираном соглашение о продаже железнодорожных рельсов на сумму €80 млн», — заявил Арслан. Иран планирует обменять на нефть у Турции около 1000 км рельсов.

Министр добавил, что завод TUPRAS будет покупать иранскую нефть. Ранее в апреле Иран и Турция подписали 8 меморандумов о взаимопонимании. В церемонии подписания приняли участие президент Ирана Хасан Рухани и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган.

Власти Ирана уже заявляли о планах потратить порядка $8 млрд в течение последующих шести лет на развитие железных дорог. Для реализации такой масштабной реконструкции железнодорожной сети потребуется около 3 млн тонн стальных рельсов. Реализация этого проекта позволит соединить все крупные города, промышленные центры и порты для быстрой доставки грузов и товаров.