Донецк, 28 июня, 2016, 19:21 — ИА Регнум. В результате последних обстрелов ВСУ убиты двое и захвачены в плен восемь саперов подразделений ВС ДНР. Об этом сегодня, 28 июня, на брифинге заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

fishki.net Сапёр за работой

«Украинские силовики в очередной раз нарушили Минские соглашения. Так, 27 июня в районе Широкино, находящегося в демилитаризованной зоне, саперное подразделение проводило плановое разминирование территории по согласованию с миссией ОБСЕ. При этом представители миссии уведомили украинскую сторону о проводимых нашими саперами мероприятиях. Зная место и время работ, украинским командованием был отдан приказ на открытие артиллерийского огня по участку разминирования», — рассказал представитель военного ведомства республики.

По его словам, далее под прикрытием огня артиллерии для захвата саперов в указанный район выдвинулась разведывательная группа 54-й бригады ВСУ и подразделение Добровольческой украинской армии, которое является незаконным вооруженным формированием и в соответствии с Минскими договоренностями должно быть расформировано.

«Общая численность группы насчитывала около 25 человек. В результате артиллерийского огня двое военнослужащих ДНР погибли, а восемь, не имея возможности сопротивляться из-за тяжелой контузии, были взяты в плен. Украинская сторона преподносит случившееся как героический поступок, называя подлую провокацию одной из самых успешных проведенных операций за всю историю конфликта в Донбассе», — заявил Басурин.

В свою очередь, спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник заявил, что «во время боевого патрулирования в районе Водного украинские бойцы взяли в плен восемь солдат армии ДНР из 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (г.Новоазовск)». По данным Мотузяника, самому старшему из них исполнилось 49 лет, а младшему — 21 год.