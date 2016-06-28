Донецк: Пленение 8 саперов ДНР — не подвиг, а подлая провокация ВСУ
Донецк, 28 июня, 2016, 19:21 — ИА Регнум. В результате последних обстрелов ВСУ убиты двое и захвачены в плен восемь саперов подразделений ВС ДНР. Об этом сегодня, 28 июня, на брифинге заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Украинские силовики в очередной раз нарушили Минские соглашения. Так, 27 июня в районе Широкино, находящегося в демилитаризованной зоне, саперное подразделение проводило плановое разминирование территории по согласованию с миссией ОБСЕ. При этом представители миссии уведомили украинскую сторону о проводимых нашими саперами мероприятиях. Зная место и время работ, украинским командованием был отдан приказ на открытие артиллерийского огня по участку разминирования», — рассказал представитель военного ведомства республики.
По его словам, далее под прикрытием огня артиллерии для захвата саперов в указанный район выдвинулась разведывательная группа 54-й бригады ВСУ и подразделение Добровольческой украинской армии, которое является незаконным вооруженным формированием и в соответствии с Минскими договоренностями должно быть расформировано.
«Общая численность группы насчитывала около 25 человек. В результате артиллерийского огня двое военнослужащих ДНР погибли, а восемь, не имея возможности сопротивляться из-за тяжелой контузии, были взяты в плен. Украинская сторона преподносит случившееся как героический поступок, называя подлую провокацию одной из самых успешных проведенных операций за всю историю конфликта в Донбассе», — заявил Басурин.
В свою очередь, спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник заявил, что «во время боевого патрулирования в районе Водного украинские бойцы взяли в плен восемь солдат армии ДНР из 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (г.Новоазовск)». По данным Мотузяника, самому старшему из них исполнилось 49 лет, а младшему — 21 год.