Вильнюс, 28 июня, 2016, 19:19 — ИА Регнум. Соединенное Королевство должно как можно быстрее сообщить о намерении покинуть ЕС, чтобы можно было начать переговоры о процессе выхода. Если не будет заключено соглашение о выходе из ЕС, нельзя будет решить вопрос новых отношений ЕС и Великобритании. Это утверждается в принятой сегодня, 28 июня, в Европарламенте резолюции, в которой также признается потребность реформировать ЕС, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ассамблеи.

Иван Шилов ИА REGNUM

ЕП призывает уважать демократическое решение граждан Соединенного Королевства и как можно быстрее начать процедуры выхода этой страны из ЕС. Чтобы избежать вредной для всех неуверенности, члены ЕП призывают премьера Соединенного Королевства формально сообщить о результатах референдума уже к заседанию Европейского Совета, которое проходит 28−29 июня. Переговоры о выходе Соединенного Королевства «должны быть начаты сразу после представления официального сообщения», говорится в резолюции. «По поводу новых отношений Соединенного Королевства и ЕС нельзя договориться, пока не будет заключено соглашение о выходе», — отмечает ЕП.

Европарламентарии напоминают, что, согласно установкам договора ЕС, соглашение о выходе Соединенного Королевства или о новых отношениях ЕС и Соединенного Королевства должен одобрить ЕП, поэтому он должен быть вовлечен во все этапы связанных процедур.

ЕП призывает Европейский Совет изменить порядок очереди председательства в этом учреждении, чтобы процесс выхода из ЕС не навредил работе Союза. Председательство Соединенного Королевства в Европейском Совете пока что запланировано на вторую половину 2017 года. В свою очередь ЕП «примется за внутренние организационные изменения, стремясь отразить волю большинства граждан Соединенного Королевства покинуть ЕС».

Возникшие вызовы побуждают реформировать ЕС, сделать «его лучше и демократичнее», чтобы были оправданы ожидания граждан, отмечается в резолюции. «Хотя некоторые государства-члены могут решить интегрироваться медленнее или в меньше масштабе, основы ЕС должны быть укреплены, а решений по пожеланиям нужно избегать», — добавляют европарламентарии.

Резолюцию одобрили 398 членов ЕП, не одобрили 200, воздержались 71.