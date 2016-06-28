Симферополь, 28 июня, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Бывший участник украинского карательного батальона имени Номана Челебиджихана Эрнест Аблязимов принёс извинения народу Крыма за свои действия. О своём раскаянии он заявил на пресс-конференции в Симферополе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владислав Осипов ИА REGNUM Бывший участник украинского карательного батальона имени Номана Челебиджихана Эрнест Аблязимов на пресс-конференции в Крыму

«Хотел бы извиниться перед своими соотечественниками. Наши действия такие, как батальона имени Номана Челебиджихана, действуют не в интересах крымских татар. И хотел бы, чтобы молодые ребята его оставили, это всё неправильно — неверная идеология, призывы Ленура Ислямова», — сказал Аблязимов.

По его словам, он в начале января 2016 года ехал к другу на Украину и при прохождении пункта пропуска на Чонгаре зашел в стоящие поодаль палатки погреться, поскольку сильно замёрз. Там ему предложили остаться и «поработать» активистом «гражданской блокады Крыма». Эрнест Аблязимов заключил договор с организатором блокады Крыма Ленуром Ислямовым и получал довольствие в размере 8 тыс. гривен за «патрулирование» границы и «досмотр» автомобилей, едущих в Крым. При этом у него отобрали российский и украинский паспорта.

По его словам, в украинском карательном батальоне имени Номана Челебиджихана состоит около 33 крымских татар. «Я готов способствовать возвращению этих ребят в Крым. Если нужно, встречаться с их родственниками тут. Я понимаю, что только родственники могут забрать их оттуда, сами они там без документов и не выберутся», — сказал Аблязимов.

Также он показал снятое им видео и рассказал, как каратели готовили диверсию в Керченском проливе. В начале мая 2016 года они собирались сбросить посреди пролива стальные тросы на поплавках. Будучи притопленными в воде, они бы намотались на винты проходящих через пролив паромов Керченской переправы и привели бы к поломке судов. Диверсия сорвалась из-за поломки катера, перевозившего стальные тросы.

Для выхода в море Эрнесту Аблязимову выдали украинский паспорт. Когда он вернулся на берег, он нашел в себе силы и смелость сбежать через украинский пограничный пункт в Крым, где сдался правоохранительным органам с повинной.

Никаких обвинений против него по части 2 статьи 208 («Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации») правоохранительные органы не выдвинули, поскольку «лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном формировании, освобождается от уголовной ответственности».

Экс-каратель заявил, что понимает, что его призывы услышат в Киеве и ещё раз подчеркнул, что готов помочь крымским татарам вернуться домой на родину и способствовать их освобождению от уголовной ответственности за участие в бандформировании на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Керченском проливе предотвратили диверсию, организованную «автором» товарной и энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. Позже, сотрудники ФСБ допросили Эрнеста Аблязимова — одного из участников подготовки диверсии в Керченском проливе. Диверсию он готовил вместе с двумя сообщниками так называемого крымско-татарского батальона имени Номана Челебеджихана.

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