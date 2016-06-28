Орел, 28 июня, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы шестого созыва от КПРФ, первый секретарь Орловского обкома КПРФ Василий Иконников намерен баллотироваться в Госдуму нового созыва. Списки кандидатов КПРФ утвердила накануне, 27 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kprf.ru Флаги КПРФ

Иконников намерен баллотироваться по одномандатному округу, а также он стал вторым в списке региональной группы №22 (в нее, кроме Орловской области, включены Калужская и Курская). Помимо Иконникова, в список от Орловской области вошла Татьяна Кулабухова.

Определилась с кандидатами и «Справедливая Россия». По одномандатному избирательному округу будет выдвинут председатель Совета регионального отделения партии Руслан Перелыгин. По списку региональной группы (Орловская, Калужская и Липецкая области) от региона на выборы пойдет также Руслан Перелыгин.

Сегодня, 28 июня, ЛДПР утвердила свои списки. По одномандатному округу партия планирует выдвинуть Андрея Куцына — координатора реготделения партии и депутата горсовета (был избран в 2015 году). Он же идет первым номером в региональной группе, на втором месте — руководитель фракции партии в облсовете Владимир Иванов.

«Единая Россия», как ранее сообщало ИА REGNUM, выдвинула по одномандатному округу в Орловской области депутата Госдумы Николая Ковалева. А вот в списке орловцы оказались «отодвинуты»: сопредседатель общественного движения «Бессмертный полк России» Николай Земцов — на второй строчке списка, сенатор Владимир Круглый — на шестом месте.

Выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва состоятся 18 сентября, в единый день голосования. На выборах депутатов Госдумы предыдущего созыва в 2011 году явка в Орловской области составила 64,7%. «Единая Россия» получила 38,9%, КПРФ — 32%, «Справедливая Россия» — 11,2%, ЛДПР — 12,2%.