Тверь, 28 июня, 2016, 18:13 — ИА Регнум. В Тверской области в этом году выпускниками школ стали 5 тыс. 930 человек, при этом 587 из них закончили школу с отличием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства 28 июня.

Semenov.m7 Золотая медаль «За особые успехи в учении»

Сегодня, 28 июня, в регионе чествуют выпускников общеобразовательных учреждений, получивших золотую медаль «За особые успехи в учении». Торжественное мероприятие проходит в столице Верхневолжья.

«Золотых» медалистов в регионе в этом году больше, чем в прошлом, сразу на 50 человек. Лидерами по числу выпускников-отличников стали города Тверь, Кимры, Торжок, Ржев и Вышний Волочёк, Конаковский, Нелидовский и Бежецкий районы. Среди «золотых» медалистов также представители негосударственных общеобразовательных организаций, Тверского Суворовского военного училища. По традиции имена лучших выпускников 2016 года занесены в Книгу почета «Золотая молодёжь Верхневолжья».

100 баллов по русскому языку в этом году набрали 34 выпускника, трое — по географии, один — по математике, двое выпускников — по обществознанию. Есть и выдающиеся результаты: выпускница кимрской гимназии №10 Наталья Сухова получила 100 баллов по математике и русскому языку, одиннадцатиклассник бежецкой гимназии № 1 имени В.Я. Шишкова Артем Суслов — по русскому языку и обществознанию. Выпускница тверской гимназии №44 Злата Баринова — призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе.

«Именно вам предстоит определять будущее Тверской области, — обратился к выпускникам исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя. — И вы уже его определяете. Потому что перспективы развития нашего региона во многом зависят от энергии и таланта молодости».