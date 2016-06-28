Симферополь, 28 июня, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Федеральную трассу «Таврида» от съезда с Керченского моста через Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и до административной границы с Севастополем будет строить ЗАО «ВАД». Об этом говорится в распоряжении главы Крыма Сергея Аксёнова от 27 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Согласиться с предложением министерства транспорта Республики Крым об определении закрытого акционерного общества «ВАД» подрядной организацией по выполнению закупок», — говорится в распоряжении.

Таким образом, всю трассу до админграницы Севастополя будет строить один подрядчик. Длина трассы по территории Крыма — 253 км, и ещё 35 км — по Севастополю. Севастополь об определении подрядчика на своём участке трассы пока не сообщал. Планируется, что трасса будет построена до 2020 года.

ЗАО «ВАД» известно по проектам, реализованным в северо-западных регионах России — Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Компания участвовала в строительстве трасс «Сортавала» и «Скандинавия», ремонтировала Невский проспект и Дворцовую набережную.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство трассы находится под контролем президента РФ Владимира Путина. В марте 2016 года он потребовал от властей Крыма назначить чиновника, который будет лично отвечать за трассу «Таврида». Президент уточнил, что это должен быть человек, которого можно будет «повесить» после подведения итогов строительства.