Санкт-Петербург, 28 июня, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Четверо членов Топонимической комиссии Санкт-Петербурга — историки и краеведы Сергей Басов, Алексей Владимирович, Александр Марголис и Андрей Рыжков — покинули ее состав в связи с появлением на карте города моста имени Ахмата Кадырова. Они написали открытое письмо губернатору Георгию Полтавченко, где заявили, что он отбросил принципы в угоду политическим соображениям.

Игорь Павловский ИА REGNUM Мост Ахмата Кадырова

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель петербургского отделения ВООПИиК Александр Марголис, решение далось историкам тяжело, его обсуждали в течение двух недель: письмо датировано 28 июня, решение же о наименовании моста Полтавченко подписал 15 июня.

Напомним, имя первого президента Чеченской Республики, Героя России (посмертно), получила переправа через Дудергофский канал на юго-западе города. На заседании Топонимической комиссии 30 мая за это наименование проголосовали 9 человек из 17 присутствующих. Марголис подчеркивает, что решение было принято вопреки мнению специалистов, а голоса «за» отдали чиновники Смольного, назначенные в эту комиссию руководством города.

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В письме историков губернатору указано, что рекомендация Топонимической комиссии была вынесена «под беспрецедентным административным давлением», а решение «противоречит тем принципам, на которых долгие годы основывалась практическая топонимическая деятельность в Петербурге».

В частности, одним из важнейших постулатов этой деятельности был принцип соответствия присваиваемых наименований сложившейся топонимической картине города и конкретного района, наличия связи людей, увековечиваемых в петербургской топонимии, с историей города.

«Еще в январе 2015 года, отвечая на аналогичный запрос В. В. Милонова об увековечивании Ахмата Кадырова в топонимии Петербурга, вы заявляли о приверженности этим принципам. Сейчас, основываясь на злободневных политических соображениях, вы сочли возможным отбросить эти принципы. Вас не остановила беспрецедентная реакция жителей города и Красносельского района на это предложение, хотя в свое время (из-за гораздо менее широкой реакции с большим разбросом мнений) вы сочли необходимым объявлять мораторий на возвращение исторических названий. Тем самым вы наглядно показали, что историко-культурные обоснования топонимической деятельности не являются для вас приоритетными», — говорится в письме бывших членов Топонимической комиссии.

Действительно, в прошлом году депутат городского Заксобрания Виталий Милонов предложил назвать именем первого чеченского президента улицу в Петербурге, но Георгий Полтавченко тогда отметил, что Ахмат Кадыров и его деятельность не имеют отношения к Северной столице.

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«Для нас неприемлемо осуществлять топонимическую деятельность, основанную на удовлетворении сиюминутных политических потребностей. Форсированное присвоение наименования мост Ахмата Кадырова в окружении улиц, названных в честь адмиралов и маршалов Великой Отечественной войны, связанных с Ленинградом, делает невозможным осмысленное рассмотрение любой топонимической инициативы», — объяснили краеведы свой демарш.

Александр Марголис подчеркивает, что ему было особенно тяжело покинуть Топонимическую комиссию, где он трудился с конца 1980-х годов. «Сама по себе история тяжелая, никого не радует, что мы вынуждены были так поступить. Самое главное, что мы очень удручены непоследовательной и вызывающей обоснованную критику позицией городских властей», — заявил Марголис корреспонденту ИА REGNUM. Историк и градозащитник не сомневается в солидарности остальных независимых членов комиссии, даже если они по какой-то причине решили не уходить.

Заметим, вице-губернатор Владимир Кириллов, который комиссию возглавляет и поддерживает появление моста Кадырова, уже заявил СМИ, что ничего страшного в демарше специалистов нет, и Смольный найдет им замену.