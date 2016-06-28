Лондон, 28 июня, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Мэр Садик Хан требует для Лондона большей автономии, чтобы преодолеть экономическую неопределенность, связанную с прошедшим референдумом о выходе Великобритании из ЕС, передает Reuters.

commons.wikimedia.org Большой Лондон на карте Великобритании

В то время как 23 июня 52 процента населения Соединенного Королевства поддержали независимость от Брюсселя, Лондон голосовал за сохранение членства в блоке. С тех пор свыше 175 тысяч человек подписали онлайн-петицию с призывом превратить Лондон в независимый город-государство.

«От имени всех лондонцев я требую большей автономии для столицы, прямо сейчас», — говорит Хан в своем выступлении перед бизнесменами.

«Лондон должен вернуть контроль. Лондонцы, которые голосовали за другой путь, в отличие от остальной части Англии, нуждаются в большем самоопределении. … Мы должны контролировать свою судьбу», — добавил первый мусульманский мэр западноевропейской столицы.