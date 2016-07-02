Ялта, Крым, 2 июля, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Международный детский кинофестиваль «Алые паруса» стартует в Крыму в двадцать четвёртый раз. В торжественной церемонии открытия и гала-концерте на костровой площадке лагеря «Лесной» примут участие Александр Домогаров, Нонна Гришаева, Эвелина Бледанс, Наталья Гвоздикова и другие гости.

kinogrom.com Международный детский кинофестиваль «Алые паруса»

Девятидневная программа киносмотра традиционно включает конкурсные и внеконкурсные показы лучших фильмов для детей, а также творческие вечера, мастер-классы известных кинематографистов, праздник Нептуна, соревнования по футболу между командами «артековцев» и артистов, и многое другое.

О целях фестиваля и главных гостях мероприятия корреспонденту ИА REGNUM рассказала председатель отборочной комиссии, профессор ВГИК Валентина Орлова:«Главное, чтобы фильмы программы увидели дети, чтобы они поняли, что такое хорошее кино и почему кинематограф для нас — важнейшее из искусств. Потому что именно дети являются главными гостями фестиваля, он организован для них. У нас очень большая образовательная программа, которая направлена на воспитание патриотизма у молодёжи. Приятно, что фестиваль очень запоминает детям и надолго остаётся у них в сердце. Часто бывает так, что ребята, которые были в жюри конкурса, потом организуют у себя в школах кинокружки и впоследствии становятся киноведами».

kinogrom.com Публика рукоплещет

«Алые паруса» — единственный детский кинофестиваль, на котором победителей выбирают сами дети. Все отдыхающие «Артека» по традиции становятся участниками Большого детского жюри. Победителей кинофестиваля эксперты взрослого и детского жюри выберут по нескольким номинациям, среди которых «Самый добрый фильм», «Самый мудрый фильм», «Лучший мальчик актер», «Лучшая девочка актриса» и другие.

«Алые паруса» — 2016 также продолжит прошлогоднее начинание — в рамках фестиваля артековцы будут самостоятельно снимать фильмы под руководством знаменитых режиссёров.

В программе нынешнего года — 11 полнометражных игровых фильмов, семь коротких метров, три полнометражные анимационные ленты и 14 мультфильмов-короткометражек. Юные зрители увидят «Золушку» Кеннета Браны, «Овечка Долли была злая и рано умерла» Алексея Пиманова, «72 часа» Киры Ангелиной и многие другие.

kinogrom.com Выступление «стиляг»

В «Артеке» отметят 80-летний юбилей студии «Союзмультфильм» и вспомнят о том, что 2016-й объявлен в России Годом кино. Поэтому показывать будут не только фильмы для детей, но и киношедевры прошлых лет.

«За 23 года «Алые паруса» прошли очень большую дорогу. Вначале «Артек» принадлежал Украине. У нас были очень сложные отношения с Украиной, но мы всё выдержали, и в прошлом году, когда Крым стал уже Российским, тогда по-настоящему засверкал и «Артек». В этом году в программе фестиваля фильмы в основном российские, мы сделали это специально, в рамках Года российского кино. Также, в честь 75-летия Битвы под Москвой, мы организовали специальную военную программу, мы посвятим целый день этой дате, в гостях у фестиваля будут свидетели битвы», — рассказывает Валентина Орлова.

Фестивальные мероприятия пройдут в Международном детском центре «Артек», а так же в детских лагерях «Солнечной Таврики» в Евпатории и Саках до 10 июля. Торжественная церемония закрытия состоится на костровой площадке лагеря «Лесной».

kinogrom.com Юные участники

Справка ИА REGNUM:

Фестиваль «Алые паруса Артека» уже 23 года проходит в Международном детском центре «Артек» в Крыму, 5 лет — в Болгарии, 3 года в Черногории. Главными целями кинофорума стали сохранение национальной культуры и популяризация отечественного киноискусства, а также нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения на примерах лучших достижений современного детского кинематографа.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 01.04.2015 г. № 79-рп и на основании конкурса, проведенного обществом «Знание» России.

Президентом кинофестиваля является народный артист СССР Василий Лановой.