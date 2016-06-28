Симферополь, 28 июня, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов оставит пост председателя Совмина Крыма ради работы депутатом в Госдуме только по распоряжению президента страны Владимира Путина. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Kremlin.ru Сергей Аксёнов

«На данный момент иной политической деятельности, кроме как работы на своем посту главы Республики Крым, у меня нет. А все решения в отношении высших должностных лиц субъектов принимает и будет принимать руководитель нашего государства. Жду распоряжений», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, главу Крыма Сергея Аксёнова включили в список кандидатов партии «Единая Россия» на выборы в Госдуму от Крыма. Список «Крымской группы» 27 июня 2016 года на съезде партии озвучил секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов.