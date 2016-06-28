Москва, 28 июня, 2016, 15:35 — ИА Регнум. В условиях недофинансирования отрасли и общих экономических трудностей создание Речного фонда может стать действительно разумным шагом для выхода из того тяжелого положения, в котором оказался внутренний водный транспорт в России. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 28 июня высказал председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский.

Leonrid Речный флот России

«Предложение Минтранса вполне понятно — сегодня область испытывает недофинансирование, и вряд ли, учитывая нынешние экономические трудности, финансирование Стратегии развития внутреннего водного транспорта РФ будет продвигаться в нужном объеме. Кроме того, министерство обязано находить внебюджетные средства. По этой причине создание фонда — разумная идея», — заявил Андриевский.

«Российский бизнес уже давно понял, что налоги и сборы в ближайшее время не уменьшатся, скорее наоборот. Оценить же, насколько акцизные и инфраструктурные сборы ударят по карману перевозчиков, пока сложно, поскольку ставки еще не объявлены, и сам фонд тоже не создан, и на это может потребоваться не один год, как это было с Дорожным фондом», — продолжил он.

Между тем средний возраст судов продолжает увеличиваться, они выходят из строя, поэтому ситуация требует активных действий от министерства, подчеркнул эксперт: «В настоящее время на долю внутреннего водного транспорта в России приходится менее 1,5% общего объема грузоперевозок, в то время как в Германии это 11%, в Нидерландах — 34% и так далее. Также слабо развиты и пассажирские водные перевозки».

Несмотря на то, что в принятой в начале 2016 года Стратегии развития внутреннего водного транспорта РФ на период до 2030 года утверждается, что эксплуатируемая сеть внутренних водных путей России составляет 101,7 тыс. км и при этом большая часть этих путей обладает развитой инфраструктурой по организации и обслуживанию судоходства, на практике в неудовлетворительном состоянии находится и практически не обновляется основная производственная база российского путевого хозяйства, заметил эксперт: «В частности, из общего количества земснарядов, годных к эксплуатации, 73% имеют возраст более 26 лет».

«Отрасль характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью и конкурентоспособностью. Очевидно, что, несмотря на заявленную «развитость инфраструктуры», ей требуется обновление, иначе бы область не была в таком упадке», — констатировал Андриевский.

По его мнению, Речной фонд смог бы помочь улучшить не только инфраструктуру, но и способствовать судостроению, а это, в свою очередь, увеличило бы инвестиционную привлекательность отрасли и ее развитие.

Следует отметить, что, согласно Стратегии, финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных источников. При этом, как отметил эксперт, каких-либо предложений по внедрению акцизных и инфраструктурных сборов она не выдвигает. В 2013—2015 годах из федерального бюджета на реализацию программ по развитию внутреннего водного сообщения было выделено 29 млрд рублей, в 2016—2018 годах планируется выделение 70 млрд рублей, в 2019—2020 годах — 76 млрд рублей. Общий объем финансовых ресурсов (в ценах соответствующих лет) с учетом налога на добавленную стоимость составляет 1944—2257 млрд рублей, в том числе внебюджетные источники — 1153—1450 млрд рублей. На этом фоне 28 июня замминистра транспорта, руководитель Росморречфлота Виктор Олерский сообщил газете «Известия» о том, что Министерство транспорта России прорабатывает возможность создания Речного фонда по аналогии с автодорожной отраслью. При этом основными источниками наполнения Речного фонда, как и для существующего с 2011 года Дорожного фонда, должны стать акцизные и инфраструктурные сборы. При этом модернизация инфраструктуры речного транспорта призвана, согласно задумке ведомства, снизить нагрузку на автомобильные дороги.

«Это можно сделать путём перемещения части грузов на железнодорожный и внутренний водный транспорт. Но это невозможно сделать административными методами, только экономическими. Для этого необходимо привести в порядок инфраструктуру. А на это нужны деньги», — отметил Олерский.