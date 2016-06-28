Москва, 28 июня, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Китай и Япония обеспечат предельно благоприятные условия для экспансии отечественного угольного производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июня заявил независимый консультант в области производства конструкционных материалов Дмитрий Новоженов, комментируя заявление министра энергетики РФ Александра Новака о превращении восточного направления в приоритетное для российского экспорта угля.

bycfotografem Уголь

«Китай, Япония и Южная Корея представляют на данном этапе основные направления для дальнейшего развития российского экспорта коксующихся углей», — заявил Новоженов.

«Параллельно идет смещение добычи дальше на восток в самой России. В период освоения БАМа была освоена так называемая Якутская «чёрная жемчужина» (Нерюнгринское угольное месторождение), сейчас Игорем Зюзиным освоена Эльга. Надо продолжать добычу в этих регионах и специализироваться именно на коксовых концентратах, поскольку цены на них в два раза выше, чем на энергетические», — продолжил он.

Новые возможности для российского угольного экспорта открываются в первую очередь благодаря технологическим переменам в металлургической промышленности Японии и исчерпанию запасов углей в северных провинциях Китая, заявил эксперт.

«В северном Китае, в провинциях Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян расположены крупные металлургические центры, но в то же время там резко возросла цена добычи угля. Средняя глубина шахт в Шуанъяшане достигла 500 м — и это очень много. На этом фоне только в начале этого года прошли массовые сокращения в крупнейшей угольной корпорации северного Китая «Лунмэй» — за раз там уволили около 20 тыс. человек. Соответственно, мы видим, как высвобождается огромный рынок для нашего угля», — указал Новоженов.

Между тем в настоящее время через реку Амур идет строительство железнодорожного моста Тунцзян — Нижнеленинское, напомнил эксперт: «Когда он будет запущен, комбинат в Шуанъяшане мог бы перейти на руду из Кимкано-Сутарского ГОКа Еврейского автономного округа и коксовые концентраты из Якутии. Это большой бизнес».

«В принципе, таким образом можно было бы «занять» российским сырьем всю металлургию северного Китая. Достаточно вспомнить, что в провинции Ляонин находится крупный центр судостроения — огромный потребитель стали», — продолжил он.

При этом комбинаты в северном Китае строили еще в советское время, «поэтому в настоящее время происходит развитие на основе той цепочки производства, которая была настроена еще много лет назад», подчеркнул Новоженов.

«В этом плане все зависит от пуска моста. Его долгое время не строили, сейчас работы вроде бы идут. Только пуск одного этого моста — это уже сокращение транспортного плеча почти на 1000 км», — добавил он.

Что же касается Японии, то здесь перспективы открываются в связи с традиционным недостатком русских угольных концентратов — низким содержанием витринита, подчеркнул эксперт:

«Японцы сейчас финансируют создание систем, которые предусматривают предварительную сушку и предварительный нагрев компонентов коксовой шихты. Это позволит производить высококачественный кокс из концентратов с низким содержанием витринита и высоким выходом летучих. Получается, что японцы также движутся нам навстречу. Они улучшают технологию коксования, а мы смещаем добычу в Якутию, чтобы приблизиться к самым перспективным рынкам на земле».

Однако в то время как практически все российские угледобывающие корпорации строят обогатительные фабрики, уже 10 лет постоянно увеличивая объемы выпуска обогащенных угольных концентратов 5−10 млн тонн ежегодно, нельзя сказать, что для России процесс переналадки производства на восток происходит без затруднений, отметил Новоженов.

«Проблема в том, что в отличие, допустим, от австралийского Ньюкасла, наши месторождения находятся практически за 4000 км от берега моря. Поэтому нам надо вести как можно более чистые концентраты. Это означает, что на обогатительных фабриках будут образовываться значительные объемы отходов. Следовательно, мы должны организовать в регионе не только добычу углей, но и модернизировать электростанции, чтобы увеличить переработку этих обогатительных отходов», — заявил он.

«В качестве отходов образуется продукт с содержанием угля 60−80%. Нужно построить ТЭЦ, которая будет работать на этом низкокачественном продукте и производить электроэнергию», — уточнил Новоженов.

«Угли добываются в Кемерово и Канско-Ачинском бассейне, а в этом районе находится гигантское кольцо ГЭС с суммарной мощностью, кажется, около 20 ГВт. Соответственно, кольцо ГЭС должно балансироваться системой ТЭЦ. Собственно, Канско-Ачинский бассейн и создавался как балансир для системы из 8 гидростанций, которые стоят на Ангаре, Оби и Енисее», — пояснил эксперт.

Возвращаясь к теме перспектив на китайском рынке, Новоженов отметил, что вложения в генерацию энергии на притоках Амура также могут косвенно поспособствовать расширению рынка сбыта для отечественных углей. «Можно было бы вдоль границы Китая поставить ГЭС, и в этом случае внутри Китая надо было бы устанавливать балансирующую угольную генерацию, которая могла бы работать на нашем угле», — отметил в завершение эксперт.

Напомним, что 28 июня на Международном конгрессе по обогащению угля в Санкт-Петербурге министр энергетики РФ Александр Новак заявил о том, что восточное направление становится приоритетом для угольного экспорта России.

«В условиях изменения конъюнктуры внешних угольных рынков Россия все более переориентирует угольный экспорт на Восток», — заявил министр.

По данным Минэнерго, в 2015 году экспорт угля России составил 156 млн тонн, что на 1,2 млн тонн выше по сравнению с уровнем 2014 года. В то время как в 2015 году сократились поставки угля в Китай, Великобританию и Польшу, эти потери удалось компенсировать за счет расширения присутствия на рынках других стран Азии и Европы, заметил Новак.