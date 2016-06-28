Астана, 28 июня, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Завод «Азия Авто», расположенный в Казахстане, начал производство универсала LADA Kalina, лифтбэка LADA Granta и 5-дверной версии внедорожника LADA 4×4. Об этом, как передает «Автостат», сообщает пресс-служба завода.

AZIAAVTO Завод «Азия Авто». Усть-Каменогорск

«В августе текущего года на конвейере завода также будет освоен выпуск седана LADA Priora, — говорится в сообщении. — На сентябрь 2016 г. намечена организация производства седана LADA Vesta, кроссовера LADA XRAY и универсала LADA Largus».

Отмечается, что по итогам прошлого года рыночная доля бренда LADA в Казахстане составила 28%. За данный промежуток времени жители республики приобрели 24 500 автомобилей LADA.

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