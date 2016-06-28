Москве обещают повторный снос самостроев
Москва, 28 июня, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить программу по сносу самостроя в городе. Об этом он сообщил в ходе заседания президиума правительства столицы 28 июня, сообщает агентство «Москва». Также мэр поручил подготовить планы благоустройства новых территорий.
«Сегодня мы принимаем решения о сносе ряда строений. Город продолжает освобождаться от опасного самостроя. Я прошу довести до владельцев объектов сегодняшнее решение, оказать содействие арендаторам в поиске новых торговых площадей. Тем более что недостатка их в городе не существует. Сегодня более 3 млн кв. метров торговых не заняты», — заявил Сергей Собянин.
Для освобождаемого пространства готовят новые планы благоустройства, добавил он.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2015 года в Москве приняли решение о сносе объектов, признанных «самостроем». Демонтаж торговых помещений начался в ночь на 9 февраля 2016 года. Было снесено порядка 100 строений.
Событие вызвало большой общественный резонанс: по данным ВЦИОМ, 94% москвичей знали о сносе торговых павильонов, 63% поддерживают решение властей, 69% горожан считают, что самовольные объекты ухудшают внешний облик Москвы. Предприниматели, в свою очередь, заявляли о незаконности действий властей, так как объекты находились в городе давно и обладали необходимыми разрешениями.