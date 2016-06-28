Москва, 28 июня, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить программу по сносу самостроя в городе. Об этом он сообщил в ходе заседания президиума правительства столицы 28 июня, сообщает агентство «Москва». Также мэр поручил подготовить планы благоустройства новых территорий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по сносу торговых палаток

«Сегодня мы принимаем решения о сносе ряда строений. Город продолжает освобождаться от опасного самостроя. Я прошу довести до владельцев объектов сегодняшнее решение, оказать содействие арендаторам в поиске новых торговых площадей. Тем более что недостатка их в городе не существует. Сегодня более 3 млн кв. метров торговых не заняты», — заявил Сергей Собянин.

Для освобождаемого пространства готовят новые планы благоустройства, добавил он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2015 года в Москве приняли решение о сносе объектов, признанных «самостроем». Демонтаж торговых помещений начался в ночь на 9 февраля 2016 года. Было снесено порядка 100 строений.

Событие вызвало большой общественный резонанс: по данным ВЦИОМ, 94% москвичей знали о сносе торговых павильонов, 63% поддерживают решение властей, 69% горожан считают, что самовольные объекты ухудшают внешний облик Москвы. Предприниматели, в свою очередь, заявляли о незаконности действий властей, так как объекты находились в городе давно и обладали необходимыми разрешениями.