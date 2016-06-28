Санкт-Петербург, 28 июня, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Сегодня угольная промышленность по-прежнему занимает важное место в мировой энергетике, однако доля этой отрасли в перспективе будет сокращаться. Более того, в настоящее время на пути развития угольной отрасли стоит ряд проблем. Об этом сегодня, 28 июня, завил министр энергетики России Александр Новак на XVII Международном конгрессе по обогащению угля в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Alexander G Уголь

По словам главы министерства, сейчас внимание всего мира приковано к изменениям, которые происходят в мировой угольной отрасли. Среди таковых, например, тенденция к сокращению доли отрасли в общей энергетике стран. С одной стороны, отметил министр, уголь — важная отрасль моровой энергетики.

«Уголь продолжает играть важнейшую роль в мировой энергетике. В структуре потребления топливно-энергетических ресурсов доля угля составляет 29%. Он занимает второе место после нефти, доля которой составляет 33%», — заявил Новак, добавив, что в перспективе доля угля будет сокращаться, однако все равно не опустится ниже 25%.

Основными центрами потребления являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, например Китай. Основными центрами, когда производится продажа угля, являются такие страны, как Австралия, Индонезия и Россия. Несмотря на это, нынешнее положение дел — далеко не лучшее время для угольной отрасли.

«С другой стороны, угольная отрасль в большинстве стран мира переживает сегодня не лучшие времена. С 2014 года впервые с начала ХХI века наблюдается снижение потребленияугля. Сокращается добыча в в крупнейших уголедобывающих странах. Китай, США, Индонезия, ЮАР, Германия и Польша. Соответственно, уменьшаются и объемы торговых оборотов», — подчеркнул министр.

Он отметил, что, например, США сократили добычу более чем на 150 млн тонн, то же происходит и в странах Евросоюза. В ЕС также повышается стоимость квот. А к 2030 году и вовсе наблюдается тенденция перехода с угля на газ. Что касается цен, то они, по словам главы Минэнерго, упали более чем в три раза: со $130 до $40.

Александр Новак, таким образом, обозначил ряд проблем, встающих на пути развития угольной отрасли. Первая касается нестабильности цен и спроса. Вторая — это ужесточение экологических требований. Третья — стремление стран снизить зависимость от импорта за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Так, например, ускоренно происходит наращивание использования солнечной энергии, биотоплива в таких странах, как США, Германия и других.

Что касается России, то угольная отрасль занимает пятое место в экспорте энергоносителей, заявил Новак. Российский каменный уголь является высококачественным и по сравнению с другими намного более экологичен. С 2000 года добыча угля в стране выросла в 1,5 раза, а объемы обогащения — более чем в два раза. Согласно прогнозам главы Минэнерго, к 2030 году обогащение угля в РФ вырастет до 345 млн тонн (прирост в два раза). Основной международный партнер — Китай. Однако важная проблема заключается в том, что большая часть оборудования для обогащения угля поставляется из других стран. В связи с этим министр завил о необходимость развития собственных заводов по производству оборудования по обогащению угля. Приоритетным является создание новых центров, реконструкция мощностей, усовершенствованная подготовка специалистов, а также поддержка научных разработок.

Напомним, что сегодня, 28 июня, в Санкт-Петербурге в Горном университете при поддержке министерства энергетики России открылся XVII Международный конгресс по обогащению угля. В мероприятии принимают участие более 900 участников из 25 стран мира, в том числе из Индии, Китая, Польши и Великобритании. Со вступительным словом выступил ректор университета Владимир Литвиненко. Также в открытии участвовал министр энергетики Александр Новак, который зачитал приветственное слово участникам конгресса от имени премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Также с приветствием выступили председатель XVII Международного конгресса по обогащению угля Г. Озбайоглы (Турция), вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин и вице-президент Китайской угольной ассоциации Лю Фенг. По словам Албина, внимание энергетиков вновь обращается к угольной промышленности, а Россия как один из мировых лидеров энергетики принимает в этом активное участие.

Количество докладов, которые будут представлены во время конгресса, составляет около 200. Как отметили на открытии мероприятия, за последние несколько лет внимание к Конгрессу возросло, в связи с чем и число докладов увеличилось примерно в пять раз.

На конгрессе планируется обсудить имеющийся у участников опыт по внедрению новых технологий в угледобывающую промышленность, для повышения рентабельности отрасли, а также повышение безопасности работников предприятий. Главная задача, которую перед собой ставят организаторы мероприятия, заключается в обеспечении технологических прорывов на второй четверти ХХI века за счет интеграции в отрасль научных разработок и открытий.