Иваново, 28 июня, 2016, 13:41 — ИА Регнум. В Ивановской области микроавтобус с водителем и 10 пассажирами столкнулся в грузовиком. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС, девять человек госпитализированы с травмами.

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ДТП произошло на автодороге «Иваново — Родники» утром 28 июня. У деревни Поляниново столкнулись микроавтобус Mercedes и грузовик MAN. В микроавтобусе находились 11 человек, включая водителя, детей среди них не было. По данным пожарно-спасательных подразделений, четыре человека были госпитализированы в областную больницу с тяжелыми травмами, еще пятеро человек — в горбольницу №7 города Иваново с травмами средней тяжести.

В ликвидации последствий аварии участвовали 11 единиц техники, 44 человека, от МЧС России — четыре единицы техники и 14 человек личного состава.

В региональном МВД считают, что авария могла произойти из-за того, что водитель молоковоза, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу маршрутке.