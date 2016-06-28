Санкт-Петербург, 28 июня, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Тормозом в применении экологически чистых технологий в угольной промышленности являются сами экологические правила, заявил сегодня, 28 июня, ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко на XVII Международном конгрессе по обогащению угля, который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Добыча угля. 1924

«Фактически сегодня тормозом использования высокотехнологичных экологически чистых технологий являются, прежде всего, сдерживающие экологические правила. Если будет установлен, как это провозглашали с высоких трибун в Париже, регламент стимулирования экологически чистых технологий… Где он? Правила о наказании существуют, а стимула не существует. Квоты и так далее. Все только на бумаге», — заявил Литвиненко.

По его словам, с одной стороны, экологически выгодно. С другой стороны — бизнесу неэффективно внедрять, применять чистые технологии. Если будет обеспечен эффективный механизм регулирования, международного или государственного, то новые экологически чистые технологии будут моментально внедрены, подчеркнул ректор университета.

«Технология переработки. Газификация угля. Если посмотреть, то это то, что позволит сегодня фактически быть серьезным конкурентом для той же нефти», — сказал спикер, добавив, что важны крупные инвестиции в отрасль и государственная долгосрочная программа

Напомним, что сегодня, 28 июня, в Санкт-Петербурге в Горном университете при поддержке министерства энергетики России открылся XVII Международный конгресс по обогащению угля. В мероприятии принимают участие более 900 участников из 25 стран мира, в том числе из Индии, Китая, Польши и Великобритании. Конгресс продлится до 1 июля, в течение четырех дней будет зачитано около 200 докладов.

Участники конгресса планируют обсудить накопленный странами опыт по внедрению новых технологий в угледобывающую промышленность. Глобальная задача конгресса — обеспечение технологических прорывов на второй четверти ХХI века за счет интеграции в отрасль научных разработок и открытий.