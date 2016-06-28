Таллин, 28 июня, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Эстонский судоремонтный концерн BLRTGrupp приобрел крупнейший в Прибалтике плавучий док длиной 235 метров и шириной 45 метров. Об этом сегодня, 28 июня, сообщило эстонское издание «Деловые ведомости», отметив, что док был приобретен у фирмы AdriaticShipyardBijela (Черногория) и будет установлен на принадлежащей концерну судоремонтной верфи WesternShipyardв Клайпеде (Литва). Стоимость сделки не сообщается.

Alex «Florstein» Fedorov Плавучий док

Приобретение дока — это часть стартовавшего в 2015 году совместного проекта BLRT Grupp, Государственного порта Клайпеды и других портовых операторов на развитие портовой инфраструктуры и увеличение производственных мощностей.

Отмечается, что благодаря приобретению BLRT Grupp станет в состоянии проводить ремонтные работы и работы по модернизации и техническому переоснащению судов типа Panamax. У концерна также имеется самый большой ремонтный сухой док в Северной Европе — RepairYardв Турку (Финляндии). В концерн входят три судоремонтные верфи в Эстонии, Литве и Финляндии, которые суммарно располагают одним сухим и восемью плавучими доками.