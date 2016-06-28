Волгоград, 28 июня, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» озвучила список кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму РФ. Так, региональную группу № 15, в которую вместе с Волгоградской вошли Саратовская, Тамбовская и Пензенская области, возглавил заместитель главы администрации президента Вячеслав Володин. На втором месте — депутат Государственной думы Евгений Москвичев (он одержал победу по итогам предварительного партийного голосования в Волгоградской области), на третьем — депутат Государственной думы (от Саратовской области) Ольга Баталина, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на опубликованный на официальном сайте партии список.

gorod-uspeha.com Флаг «Единой России»

Всего в списке значатся 18 фамилий. От Волгоградской области в него вошли главврач Волгоградской областной клинической больницы № 1 Нина Черняева (на седьмой строчке), глава Еланского муниципального района области Александр Носов (10-й номер), депутат областной думы Ирина Соловьева (15-й номер) и председатель комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию Волгоградской областной думы Владимир Струк (18-я позиция).

По одномандатным избирательным округам на выборы в нижнюю палату российского парламента от Волгоградского региона пойдут четыре претендента. Все они — победители предварительного голосования. Среди потенциальных депутатов Госдумы — три парламентария Волгоградской областной думы — Анна Кувычко (будет баллотироваться по Волгоградскому (81-му) округу), Татьяна Цыбизова (по Красноармейскому (№ 82) округу), Владимир Плотников (выдвинут по Михайловскому одномандатному округу (№ 83). Также в списке и бывшая глава Волгограда, ныне действующий депутат Государственной думы РФ Ирина Гусева. Она будет бороться за место в Госдуме РФ по Заволжскому (№84) округу.

«Композиция итогового партийного списка выглядит интересно, видно, что все логично выстроено. Отношения и интересы всех регионов удалось согласовать», — прокомментировал вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.

Он отметил, что список с электоральной точки зрения выглядит весьма эффективным, чему сильно поспособствовало предварительное голосование. «Процедура показала себя эффективно, отобрав лучших кандидатов. Появление в рядах списка опытных бойцов, которые прошли через предварительное голосование, это залог наращивания рейтинга партии», — подчеркнул Туровский.

Напомним, в 2011 году в состав региональной группы федерального партийного списка кандидатов в депутаты Государственной думы РФ от Волгоградской области вошли десять представителей «Единой России». Возглавил группу первый заместитель председателя правительства РФ Виктор Зубков. Вторым номером шел депутат Волжской городской думы, председатель городской организации профсоюза работников образования и науки Галина Брежнева, третьим — оператор по добыче нефти и газа ОАО «РИТЭК» Дмитрий Коньков. Далее в списке значились начальник департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО Михаил Маркелов, депутаты Госдумы РФ Олег Савченко и Олег Жолобов, вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Алексей Линецкий, депутат Госдумы РФ Ильяз Муслимов, а также депутаты Волгоградской областной думы Ирина Гусева и Татьяна Цыбизова.

Как сообщало ИА REGNUM, предвыборную программу представители «Единой России» приняли накануне в ходе второго этапа съезда партии в Москве. Также был сформирован федеральный список кандидатов и кандидатов-одномандатников от «Единой России» для участия в сентябрьских выборах в Государственную думу РФ.