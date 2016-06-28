Абакан, 28 июня, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Кандидатом по Хакасскому одномандатному округу (№35) на выборах в Госдуму от «Единой России» стала Надежда Максимова — действующий депутат парламента России от Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского отделения «ЕР».

Лучшим из лучших мандат депутата вручает народ!

Депутат Верховного совета республики Антон Савченко стал пятым в объединенном списке Хакасии, Красноярского края и Тувы.

Напомним, Надежда Максимова 22 мая победила на предварительном партийном голосовании с результатом 63,37%. Антон Савченко занял по итогам праймериз второе место.

В региональную группу №5 (Тува, Хакасия, Красноярский край) вошли Артур Чилингаров, Лариса Шойгу, Сергей Сокол, Вера Оськина, Антон Савченко, Михаил Яшин, Константин Мазуревский, Юрий Страшников, Денис Дудалев, Алексей Исаков, Алексей Менщиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Единая Россия» определилась с кандидатами в Госдуму: полные списки

Кандидатов в депутаты Госдумы выдвинули также «Справедливая Россия» и КПРФ.

У справедливороссов в региональную группу №2 (Республика Алтай, Тува, Хакасия, Алтайский край) вошли Александр Терентьев, Роман Василенко, Александр Груздев, Людмила Суслова, Александр Молотов, Андрей Филягин, Владислав Вакаев, Людмила Миндибекова, Владимир Серен-Хуурак, Александр Обидин, Елена Речкова. По Хакасскому одномандатному округу будет баллотироваться Людмила Миндибекова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Справедливая Россия» утвердила кандидатов в Госдуму: полные списки

КПРФ: в региональную группу №14 (Хакасия, Красноярский край) вошли Петр Медведев, Михаил Берулава, Павел Щербаков, Николай Бозыков, Андрей Новак, Александр Амосов, Жанна Дектярова, Ирина Ковалева, Валентин Коновалов. По одномандатному округу будет баллотироваться Александр Семенов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КПРФ обнародовала имена кандидатов в Госдуму: полные списки

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы в Государственную думу РФ VII созыва состоятся 18 сентября 2016 года.