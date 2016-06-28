Донецк, 28 июня, 2016, 11:39 — ИА Регнум. В настоящее время в отдельных регионах Донбасса невозможно провести местные выборы. Об этом 27 июня во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

При этом она отметила «важную роль» президента Украины Петра Порошенко и украинского правительства в реализации Минских соглашений и проведении местных выборов в Донбассе.

«Мы… обговаривали ситуацию в Донецке и Луганске. К сожалению, там сейчас нестабильно каждый день. Мы опять вернулись к реализации Минских соглашений. Все наши усилия должны быть направлены именно на это. Также за это в определенной степени несет ответственность президент Порошенко. В рамках «нормандского формата» мы пытаемся поддержать и защитить интересы Украины, чтобы улучшилась жизнь людей, чтобы на тех территориях выборы были проведены. Этого нелегко достичь. Но я думаю, что правительство должно это поддержать», — считает Меркель.

«Ситуация с прекращением огня очень нестабильная. Речь идет не только о политических, но и о других вопросах. Сейчас выборы не могут состояться по объективным причинам. На Донбассе сейчас опасно. Нам нужно выработать совместные шаги, касающиеся примирения и установления режима прекращения огня. Что касается политических переговоров, еще ничего точно не решено, поэтому я не могу дать точное обозначение тому, что именно произойдет», — призвала Меркель.

В свою очередь Гройсман в очередной раз отметил, что «сегодня украинские воины охраняют не только восточные границы Украины, но и границы Европейского Союза, потому что борются за демократические, европейские ценности, за уважение международного права».

«У нас есть захват части территории страны, временная оккупация. Тут позиция Германии относительно поддержки Украины в такой сложный период времени очень важна для страны. Мы еще раз обсудили вопросы выполнения Минских соглашений. Хочу подчеркнуть, что Минские соглашения — это план, по которому мы сможем обеспечить реинтеграцию территорий. Россия должна обеспечить неукоснительное обеспечение Минских соглашений в части прекращения огня и отвода вооружений, а также других мероприятий, которые предусматривают мир на европейском континенте, а не обстрелы, которые мы получаем ежедневно и, к большому сожалению, потери среди наших воинов-героев. Наша задача и дальше объединять усилия и продолжать имплементацию, чтобы как можно лучше обеспечить реинтеграцию украинского Донбасса… Украинская центральная власть с большим уважением относится к украинскому Донбассу и жителям, гражданам Украины, которые сегодня фактически находятся в плену», — отметил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня глава ДНР Александр Захарченко заявил, что ДНР самостоятельно проведет местные выборы, если украинский парламент до 14 июля не примет «закон о выборах», который устраивает ДНР.

«Дата принятия окончательного решения 14 июля этого года. Украина либо принимает закон, который нас устраивает, либо нет. Если она его не принимает, будем принимать решения о проведении местных выборов самостоятельно», — пообещал Захарченко.