Пекин, 28 июня, 2016, 11:24 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Хун Лэй прокомментировал послание, направленное президентом Турции Реджепом Эрдоганом в адрес президента РФ Владимира Путина с извинениями за сбитый в ноябре 2015 г. российский бомбардировщик.

Флаг КНР

«Китай приветствует решение лидера Турции нормализовать отношения с Россией. Мы искренне желаем видеть улучшение российско-турецких отношений», — заявил пресс-секретарь МИД.

Китайский дипломат подчеркнул, что власти КНР всегда заинтересованы в нормализации отношений других государств, пишет «Синьхуа».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент России Владимир Путин получил письмо от президента Турции Реджепа Эрдогана с извинениями за сбитый в ноябре 2015 года турецкими ВВС российский бомбардировщик.