Лондон, 28 июня, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Результаты прошедшего 23 июня в Великобритании вызывают смешанную реакцию как в самом Соединенном Королевстве, так и за его пределами. Несмотря на очевидные плюсы нахождения в рамках европейского блока, таких как доступ к общему рынку, у ЕС есть и недостатки. Для Лондона преимущества от нахождения в блоке несравнимы с издержками, вызванными подчинением Брюсселю. Поэтому сторонники выхода, добившиеся желаемого, заслужили некоторую долю похвалы, пишет Дэн Бендоу в статье для National Interest.

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Таких причин, почему нужно радоваться выходу Соединенного Королевства из состава Евросоюза, автор определил 16.

1. Простой человек бросил вызов высокопоставленным чиновникам, крупным политикам, журналистам и научной среде и одержал верх. Несомненно, нельзя считать, что «маленький человек» всегда прав, но сам тот факт, что он победил, говорит о том, что система работает. Самые богатые и хорошо организованные и разрекламированные стороны не всегда одерживают верх.

2. Встав перед выбором между экономическим процветанием и самоуправлением, большинство граждан Великобритании выбрали последнее. Люди еще раз признали, что человеческое существование не складывается из материального.

3. Те, кем управляют, решили, что они должны сделать фундаментальный выбор относительно того, кто должен стоять в их главе. Еврократы — кучка политиков, бюрократов, журналистов, экспертов, лоббистов и предпринимателей — стремились добиться своего, невзирая на желание европейских народов. Отвергается конституция? Используйте соглашение. Соглашение отвергается? Проголосуйте еще раз. Монетарный союз провалился? Силой заставьте вступить в политический союз. И никогда, вообще никогда не спрашивайте у общественности. «Довольно!» — сказали граждане Великобритании.

4. Верховенство права будет соблюдаться — или, по меньшей мере, не будет нарушаться так откровенно. Члены ЕС и не подозревали, что Евросоюз примет такие формы. Как минимум некоторые страны не стали бы ратифицировать Лиссабонское соглашение, расширяющее хватку Брюсселя, если бы они понимали, что запретительные меры против финансовой помощи другим странам будут явным образом игнорироваться. Без сомнения, виновники считали, что делают право дело, нарушая эти законные гарантии. Сегодня, тем не менее, никто в ЕС уже не уверен, что гарантии, правила и обещания, данные Брюсселем, будут исполняться.

5. Отныне увещевания относительно необходимости «больше Европы» и важности «европейского единства» больше не будут путать с аргументами. Люди при власти всегда хотят больше — больше денег для перераспределения, больше пиара, больше правил, вводимых против других, больше власти в свои руки. По их мнению, «больше Европы» означает, что Европа должна дать им больше, тогда как «европейская солидарность» означает, что к ним должны прислушиваться, после того как они пустили по ветру все, что находилось под их контролем.

6. Демократия взяла верх над бюрократической инертностью. ЕС известен своим «дефицитом демократии», благодаря чему бюрократия Брюсселя стала идеальным инструментом для введения политических мер, которые не поддерживают ни правительства, ни общественность стран-членов блока.

7. Потуги ЕС считаться мировой державой никогда не выглядели так глупо. У ЕС есть флаг, которому никто не отдает честь, гимн, который никто не поет. Внутри блока постоянно присутствует двойственность структур, например, у ЕС есть свой глава МИД и дипломатическая служба, которые дополняют те же структуры собственно стран-членов блока. Эта двойственность приводит к определенному раздражению.

8. Удовольствие от картины того, как с лиц еврократов по обе стороны Ла-Манша пропадают надменные улыбки. Предполагалось, что Brexit будет борьбой нечестной, что референдум должен был решить политическую проблему Консервативной партии, но этого не вышло.

9. Референдум в Великобритании стал демонстрацией того, что и другие члены ЕС могут сбросить оковы, если не тирании, то точно бюрократической помешанности. В предыдущих случаях, когда в Европе были предприняты подобные попытки, будь то во Франции, Нидерландах, или Ирландии с Грецией, всегда верх одерживали еврократы. До сего момента.

10. Признание того, что большинство решений людей не являются неправильными, а просто другими, что нет необходимости, чтобы все было одинаково на всем европейском континенте. Общие правила экономики и трудового законодательства, валюта, система мер и весов, программы сельского хозяйства и единые права удобны, однако удобство не является абсолютным благом. Одни люди чаще всего ценят различные подходы и стандарты и они имеют право жить так, как пожелают, даже если это не соответствует прогрессивному образу мышления, принятому на континенте.

11. Англия, которая оплачивает большую часть счетов, игнорировала политический шантаж со стороны Шотландии, пригрозившей провести еще один референдум о независимости.

12. Граждане Великобритании не поддались на уловки торговцев страхом, заявляющих о том, что как Европа, да и вся западная цивилизация, останется под угрозой в случае выхода Соединенного Королевства. Лондон по-прежнему остается членом НАТО, так же как и Турция, которая в ЕС еще не входит.

13. Интересно, считает автор, посмотреть на взаимные обвинения, посыпавшиеся со всех сторон, после того как были объявлены результаты референдума. Одни политики обвиняют других, жители Шотландии в бешенстве на англичан, ирландские «республиканцы» также осуждают англичан, пока их самих обличают сторонники отделения Северной Ирландии от Великобритании.

14. Оказывается, что иногда сторонники проигранного дела все-таки одерживают верх, как это было в случае с главой Партии независимости Соединенного Королевства Найджелом Фаражем. Его партию преследовал один провал за другим, однако в конце концов большинство граждан страны последовало его совету.

15. Выход Великобритании из ЕС стал примером того, что люди хотят считать, что их мнения имеют значение, что их действия имеют смысл, а те, кто заявляет о том, что представляет граждан страны, в действительности прислушиваются к мнению своего электората. Из-за сложившегося на сегодняшний день консенсуса многие политики считают ряд тем неприемлемыми для обсуждения, что отталкивает нормальных людей прямиком в руки маргинальных политиков, готовых озвучить чаяния простого человека.

16. Удовольствие от того, что заранее запланированный результат оказался иным, из-за чего произойдет встряска в высокопоставленных кругах британской политики.

Может ли Brexit оказаться ошибкой? Несомненно, отмечает автор. Однако Великобритания обладает опытом самоуправления в сотни лет, поэтому выход страны из ЕС не может стать концом государства. Он может подтолкнуть и других членов блока к переосмыслению «европейского проекта», который стремится превратиться в супердержаву.