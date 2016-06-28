Пекин, 28 июня, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Бразильский футболист Халк, нападающий петербургского клуба «Зенит», 29 июня прилетит в Китай, чтобы пройти медицинский осмотр в ФК «Шанхай Теллэйс», сообщает портал Sina Sports со ссылкой на представителя китайского футбольного клуба.

Steindy Халк зимой (слева)

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июня в СМИ появилась информация, что Халк может перейти в «Шанхай Теллэйс». «Зениту» предложили за игрока 55 млн евро.

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Напомним, что, по версии журнала «Футбол», Халк стал лучшим игроком российского футбола за 2015 год. Всего в рейтинге 54 игрока из 16 российских футбольных клубов.