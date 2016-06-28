Москва, 28 июня, 2016, 10:57 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом, как передает RT, сообщил его адвокат Денис Балуев.

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«Федотов задержан по подозрению в мошенничестве, — сказал защитник. — Избрание меры пресечения назначено на сегодня в Тверском суде Москвы на 12:00 мск. На 99,9% следователь будет просить его ареста».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня сотрудники МВД России провели оперативно-следственные действия в офисе Российского авторского общества (РАО) в центре Москвы.

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