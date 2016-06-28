Москва, 28 июня, 2016, 10:50 — ИА Регнум. С апреля 2016 года в списке 10 самых популярных туристических направлений среди российских туристов произошли существенные изменения, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Абхазия

Так, по данным Аналитической службы АТОР Кипр стал лидером среди наиболее востребованных зарубежных стран, интерес российских граждан к его курортам возрос на 58% по сравнению с мартом, а по сравнению с апрелем 2015 года — на 112%. Стоимость недельного турпакета на двоих — от 33 тыс. рублей.

Таиланд — на втором месте, потеряв 13,7% от мартовского рейтинга в связи с приближающимся сезоном дождей, и сильной жарой, обычно предшествующей ему. Но, по сравнению с апрелем 2015 года, число запросов пользователей выросло на 181%. Мнимальная стоимость тура из Москвы в Таиланд на неделю на двоих в апреле составляла 48 тыс. рублей.

Интерес к отдыху в Греции вырос на 41,9%, и страна заняла третье место среди десяти стран наиболее популярных туристических направлений. Однако, по сравнению с апрелем 2015 года спрос на отдых в Греции вырос только на 11,7%, что привело к ситуации, когда туроператоры выставляли туры по цене перелёта.

На 26% чаще российские туристы искали в апреле туры в Болгарию, и эта страна стала четвертой по популярности. Самым востребованным курортом, согласно статистике, стал Солнечный берег.

Существенно (на 145,6%) выросла востребованность Туниса. В итоге это туристическое направление взлетело с четырнадцатой на пятую строку. Столь резкий рост интереса к этой стране обусловлен тем, что на сегодняшний момент Тунис является одним из наименее дорогих курортов Северной Африки.

Абхазия, поднявшись на одну позицию, стала шестой, интерес к отдыху на ее курортах вырос на 27,7%. Наибольший интерес пользователей вызвал отдых в Гагре, Пицунде и Новом Афоне.

В России интерес к Испании и Италии никогда не пропадёт, а тот факт, что в списке самых популярных туристических направлений эти страна занимают соответственно седьмое и восьмое места, эксперты объясняют относительно высокими ценами и необходимостью получения визы. Количество запросов на туры в Испанию в апреле 2016 года, по сравнению с предыдущим месяцем, выросло на 46,8%. Показатели Италии за месяц выросли только на 7%.

Замыкают Топ-10 запросов российских туристов Египет и Вьетнам. Надежды российских граждан на открытие египетского туристического направления к летнему сезону не оправдались, и интерес к Египту в апреле по отношению к марту резко сократился (-43%), а желающих выяснить, когда откроют Египет стало вдвое меньше.

Вьетнам в апреле спустился на десятое место, его показатели сократились на 7%, что также объясняется грядущим сезоном дождей. Минимальная цена на недельные туры в эту страну на двоих составляла 53 тыс. рублей.