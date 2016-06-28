Пекин, 28 июня, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Региональный ближнемагистральный пассажирский самолет ARJ21 совершил свой первый перелет на территории КНР с 70 пассажирами на борту. Борт B-3321 Chengdu Airlines совершил успешный перелет по маршруту Чэнду-Пекин.

news.cn Пассажирский самолет ARJ21

«Эксплуатация ARJ21 значительно выгоднее, чем использование Boeing 737 или Airbus A320. Это означает, что перевозчик может значительно снизить стоимость билетов, таким образом воздушные перевозки станут еще популярнее в Китае», — заявил заместитель генерального директора Chengdu Airlines Хэ Пэйвэнь.

Представитель авиакомпании сообщил журналистам, что до конца года ARJ21 начнет обслуживать около 7 маршрутов, в том числе Чэнду-Шэньчжэнь, Чэнду-Чанша и Чэнду-Гуйчжоу. Начиная с 2017 г. Chengdu Airlines планирует использовать ARJ21 на международных маршрутах, пишет «Жэньминь жибао».

Разработка ARJ21 началась в 2001 г. в конструкторском бюро авиастроительной корпорации COMAC. Первый серийный лайнер был представлен в ноябре 2015 г. По состоянию на сегодняшний день COMAC получила заказ на 30 самолетов данного типа.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 июня китайские СМИ распространили новость о том, что новейший ближнемагистральный пассажирский самолет Китая СОМАС С919 совершит первый тестовый полет уже во второй половине 2016 г.