Москва, 28 июня, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Вторая индексация пенсий будет проведена в этом году обязательно и это вопрос не столько экономический, сколько политический. Другое дело, в каком размере и когда, заявила доцент кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг РЭУ им.Г.В.Плеханова Юлия Финогенова, комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление Минфина о влиянии Brexit на индексацию пенсий в России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

«Размер будет зависеть от результатов исполнения бюджета в первом полугодии, которые станут известны не раньше сентября. А срок — от того, решат ли депутаты обсудить этот вопрос до или после избирательной компании», — считает Финогенова.

«В соответствии с законом размер индексации фиксированной части страховой пенсии и корректировки стоимости одного индивидуального пенсионного коэффициента зависят от роста доходов Пенсионного фонда РФ. Причем ежегодное увеличение стоимости пенсионного коэффициента не может оказаться ниже индекса роста потребительских цен за прошедший год (в 2015 г. официально составил 12,9%). Поскольку в феврале пенсии были увеличены всего на 4%, то до конца года они должны быть проиндексированы еще по крайней мере на 8%», — полагает эксперт.

«В условиях предстоящего выхода Великобритании из ЕС на размер доходов ПФР может повлиять несколько факторов, влияющих на размер индексации, размер которой по факту может оказаться гораздо ниже 8%:

Во-первых, сокращение российских золотовалютных резервов из-за обесценивания стоимости фунта и евро (ведь на их долю приходится 54% от их размера). Впрочем, рост стоимости долларовых активов и цены на золото позволят частично компенсировать убытки по другим активам.

Во-вторых, цены на нефть ждет очередное падение (вопрос в том, на сколько до конца года, ведь бюджет на 2016 г. был сверстан из среднегодовой цены на нефть 50 долларов за баррель)», — пояснила Финогенова.

«Наконец, в условиях финансовой и экономической нестабильности в Европе среди инвесторов повышается спрос на безрисковые активы, а российские валюта и ценные бумаги к этой категории не относятся. Следовательно, экономический рост во второй половине этого года в России не произойдет», — резюмировала эксперт.

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