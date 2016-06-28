Ростов-на-Дону, 28 июня, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Следователи выясняют обстоятельства гибели 9-летней девочки в Ростовской области. Трагедия произошла 25 июня на глазах у отца ребёнка. Как проинформировали ИА REGNUM 28 июня в Южном следственном управлении на транспорте СКР, в Аксай жители Новочеркасска приехали на отдых.

yusut.sledcom.ru Грузовой состав

Согласно предварительным данным, инцидент на станции Аксай произошел около полудня. 9-летняя девочка вместе с отцом шла вдоль железной дороги, когда им навстречу ехал грузовой состав. Машинист подал тревожный предупредительный сигнал, применил экстренное торможение, но из-за маленького расстояния поезд все-таки задел пешеходов. В результате девочка получила травмы, не совместимые с жизнью, отец получил ссадины и ушибы.

Известно, что девочка была ученицей 4-го класса средней общеобразовательной школы №17 Новочеркасска.

Отметим, что в период с января по май текущего года при пересечении путей в неустановленных местах на Северо-Кавказской железной дороге пострадало 57 человек, из них 41 погиб. Основной причиной ЧП становится пренебрежение правилами безопасного поведения в зоне повышенной опасности.