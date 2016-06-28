Лондон, 28 июня, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Королева Великобритании Елизавета II пошутила, что «все еще жива», когда ее спросили о здоровье, передает агентство «Франс Пресс».

newscult.com Королева Великобритании Елизавета II

Прибывшую в Северную Ирландию с двухдневным визитом королеву поприветствовал заместитель первого министра страны Мартин Макгиннесс.

«Здравствуйте, как поживаете?» — спросил он. «В любом случае я еще жива. Ха», — съязвила Елизавета II.

Ответ королевы едко прозвучал в контексте недавнего референдума о выходе Великобритании из состава ЕС, падения курса национальной валюты и поражения сборной Англии в матче с Исландией в рамках чемпионата Европы по футболу, отмечает издание.

Напомним, 23 июня почти 52% британских подданных отдали свои голоса за выход из Евросоюза, что послужило основанием для заявления об отставке со стороны премьер-министра Дэвида Кэмерона.

90-летняя королева Елизавета правит Великобританией с 6 февраля 1952 года. Так долго престол не занимал ни один монарх за всю историю королевства.