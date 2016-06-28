Нью-Дели, 28 июня, 2016, 07:04 — ИА Регнум.



Франсиско Рибальта. Тайная вечеря (фрагмент)

Крупнейшие англоязычные газеты Индии The Times of India и Hindustan Times отмечают в качестве важной мировой новости резкую перемену в Анкаре с письмом президента Турции Реджепа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину для преодоления кризиса межгосударственных отношений из-за ранее сбитого Турцией военного самолёта России.

Hindustan Times отличается большим вниманием к нюансам, подмечая даже некоторое расхождение российской и турецкой сторон в понимании формулировок письма Эрдогана: замечено, что принятое Кремлём в качестве «извините» представитель президента Турции назвал менее однозначным по смыслу выражением сожаления и просьбы о прощении.

Относительно обстоятельств, в которых Эрдоган выступил со своим обращением, изданием замечены как принятые Россией ограничительные меры в отношении Турции, так и сложившаяся в регионе ситуация, которую Hindustan Times называет худшим для Турции кошмаром, в котором «поддержка русских позволила Асаду остаться у власти, когда бойцы курдского ополчения по ходу своей битвы против «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) нашли поддержку США, укрепляя свои позиции на территории, прилегающей к турецкой границе». Отмечает издание в этой связи и перемену во главе правительства Турции, обозначенную заявлением нового премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма — «больше друзей, меньше врагов», что по мнению Hindustan Times представляется косвенным признанием ошибочности политики его предшественника на посту, приведшей к разладу с Москвой.